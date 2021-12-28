В Томске в мкр. Академгородок завершается строительство сетей водоснабжения

После завершения работ в мкр. Академгородок будет обеспечена бесперебойная подача качественной питьевой воды. Фото: Мария ЛЕНЦ

В томском микрорайоне Академгородок подходит к завершению строительство сетей водоснабжения. Подрядчики «Томскводоканала» проложили 1,2 км сетей централизованного водоснабжения, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«Бригады «Томскводоканала» завершают работы по прокладке 1,2 км сетей централизованного водоснабжения на участке от ул. Кучина до пр. Академического в Академгородке», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что в эти выходные работники томского водоканала смонтировали насосное оборудование. Также во вторник, 28 декабря, они продолжают подключать его к электросетям и ведут опрессовку систем. Добавляется, что уже в январе будет проведено переподключение потребителей.

Как пояснил заместителя мэра Томска – начальника департамента городского хозяйства Александр Карпанин, для того, чтобы технологически правильно завершить работы по переподключению потребителей, ресурсоснабжающей организации будет необходимо временно приостановить подачу воды жителям.

В мэрии отметили, что после завершения работ в мкр. Академгородок будет обеспечена бесперебойная подача качественной питьевой воды. Добавляется, что для жителей микрорайона подключение к водоснабжению бесплатное.