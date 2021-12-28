Жителя Северска будут судить за нападение на таксиста

Мужчина приставил нож к горлу водителя и вытащил из кармана его куртки денежные средства в размере 1,5 тыс. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в городе Северск местный 22-летний житель пойдет под суд за нападение на таксиста. Мужчина приставил нож к горлу водителя и украл деньги, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратура Октябрьского района г. Томска утвердила обвинительное заключение в отношении 22-летнего жителя ЗАТО г. Северск, обвиняемого в совершении преступления (разбой)», - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах рассказали, что северчанин находясь в машине, приставил нож к горлу водителя и вытащил из кармана его куртки денежные средства в размере 1,5 тыс. рублей. Воспользовавшись утратой бдительности со стороны нападавшего, потерпевший вырвался и убежал. Отмечается, что нападавший был ранее судим.

В прокуратуре уточнили, что злоумышленник был пойман и задержан в тот же день. На данный момент уже возбужден уголовное дело и направлено в суд.