Ликвидировать тление на полигоне ТКО в Томском районе начнут в январе 2022 года

Еще осенью специалисты предупреждали, что очаг находится на трехметровой глубине, поэтому тлеть полигон будет даже в мороз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тление на полигоне твердых коммунальных отходов в районе с. Сухоречье Томского района специалисты ликвидируют в первые месяцы 2022 года; работы начнутся в январе, сообщил телеграм-канал мэрии Томска.

«Согласно техническому заданию, работы по ликвидации последствий возгорания на полигоне ТКО города Томска, расположенном в районе с. Сухоречье Томского района, будут проведены ООО «Контракт» до первого марта 2022 года. Как сообщают в департаменте дорожной деятельности и благоустройства, подрядная организация приступит к работам в январе 2022 года. Общая стоимость работ по контракту составит 8,4 млн рублей», - говорится в сообщении.

На территории полигона в 2021 году несколько раз было зафиксировано открытое горение, процесс тления продолжается несколько месяцев. Ликвидировать его без привлечения дополнительных технических ресурсов и средств уже невозможно.

Технология, которая в состоянии предотвратить тление на подобных объектах – это создание глиняных замков или саркофагов. Каждые 2-3 метра отходов посыпают глиной.

На полигон ТКО в Сурово-Сухоречье свозится около 95% мусора из Томска, общая площадь полигона составляет почти 90 гектаров.