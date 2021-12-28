В Томске судебные приставы арестовали маршрутный автобус

Банкам владелец маршрутки задолжал более 600 тысяч рублей. Фото: Ксения Высотина

Томские приставы арестовали маршрутный автобус в счет долга по кредитам владельца транспорта, сообщили в региональном УФССП.

«Бизнесмен, занимающийся пассажироперевозками, задолжал банкам по трем кредитам 655 тыс. рублей, еще 52 тыс. рублей составляет сумма исполнительского сбора в бюджет РФ за невыплату долга в добровольный срок», - говорится в сообщении.

Судебные приставы выяснили, в собственности у должника находится автобус ПАЗ 32054. В отношении транспорта вынесен запрет на совершение регистрационных действий в ГИБДД, чтобы должник не смог его продать либо передать до полного погашения долга.

В конце декабря 2021 года автобус, работающий по маршруту № 510, попал в поле зрения камеры программно-аппаратного комплекса «Дорожный пристав» на ул. Б. Хмельницкого.

При этом за рулем находился водитель, к долгу отношения не имеющий. Транспорт арестовали, предварительно оценив в 800 тыс. рублей.

Сейчас автобус находится на ответственном хранении у третьего лица без права пользования.

В случае, если задолженность не будет погашена, автобус выставят на продажу.