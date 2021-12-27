В Томске полиция устанавливает местонахождение пропавшего молодого человека 17 лет от роду

Пропал еще один томский подросток... Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В полицию в Томске поступило сообщение о том, что днем 27 декабря, около 15 часов 00 минут, ушел из дома №97 по ул. Первомайской в областном центре и до настоящего времени не вернулся 17-летний Сергей Бедарев, об этом сообщила в соцсетях пресс-служба УМВД России по Томской области.

Региональное управление полиции приводит приметы пропавшего подростка. Молодому человеку на вид около 16-17 лет, рост около 165-170 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза серые. Был одет в серую шапку, куртку с капюшоном, на которой присутствует меховая опушка, брюки черные, на ногах – кроссовки черного цвета, с собой рюкзак серого цвета.

Полиция просит лиц, располагающих сведениями о местонахождении подростка, обратиться в ОМВД России по Ленинскому району города Томска по телефону 8 (3822) 795 802, 8 952 181 2501, или 112 (с мобильного).

Заметим, что большинство пропавших в Томске подростков позже были найдены живыми и здоровыми.