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Экономика27 декабря 2021 10:36

На севере Томской области открыт еще один автозимник с ледовыми переправами через него

В Колпашевском районе запущена полоса на ледовой переправе для грузовиков
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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В Томской области открываются новые автозимники и ледовые переправы...

В Томской области открываются новые автозимники и ледовые переправы...

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

На севере Томской области, в Александровском районе, открыт автозимник Александровское – Стрежевой, сообщила пресс-служба администрации региона. На этой зимней дороге организованы три ледовые переправы через протоки Верхний Утаз, Нижний Утаз и Волковская.

Специалист отмечают, что на переправах в Александровском районе разрешено движение транспорта общей массой до четырех тонн. Кроме того, в Колпашевском районе открыта третья – грузовая – полоса ледовой переправы через реку Обь у города Колпашево. Грузоподъемность введенной полосы – 10 тонн.

Заметим, что актуальная информация о действующих региональных автозимниках и переправах размещается на сайте «Томскавтодора».

Всего же этой зимой в Томской области планируется открыть около 60 ледовых переправ.