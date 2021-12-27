На севере Томской области открыт еще один автозимник с ледовыми переправами через него

В Томской области открываются новые автозимники и ледовые переправы... Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

На севере Томской области, в Александровском районе, открыт автозимник Александровское – Стрежевой, сообщила пресс-служба администрации региона. На этой зимней дороге организованы три ледовые переправы через протоки Верхний Утаз, Нижний Утаз и Волковская.

Специалист отмечают, что на переправах в Александровском районе разрешено движение транспорта общей массой до четырех тонн. Кроме того, в Колпашевском районе открыта третья – грузовая – полоса ледовой переправы через реку Обь у города Колпашево. Грузоподъемность введенной полосы – 10 тонн.

Заметим, что актуальная информация о действующих региональных автозимниках и переправах размещается на сайте «Томскавтодора».

Всего же этой зимой в Томской области планируется открыть около 60 ледовых переправ.