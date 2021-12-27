Томича, ударившего сотрудницу патрульно-постовой службы, будут судить

Что спровоцировало 37-летнего мужчину на насилие по отношению к женщине в форме, не сообщается. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ленинский районный суд Томска начинает рассмотрение уголовного дела в отношении томича, обвиняют которого в избиении сотрудницы ППС, сообщили в прокуратуре региона.

«Прокуратура Ленинского района г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего томича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», - говорится в сообщении.

По версии следствия, в октябре 2021 года наряд патрульно-постовой службы в составе трех сотрудников полиции патрулировали территорию Ленинского района Томска. В утренние часы на ул. Героев Чубаровцев сотрудники остановили для проверки документов троих мужчин с признаками опьянения. Один из них схватил сотрудницу ППС за воротник, ударил кулаком в голову и несколько раз в живот.

Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы.

Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.