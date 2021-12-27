Команда «Такие» из Томска стала победителем шоу «Импровизация. Команды» на ТНТ

В финале томичи Руслан Мирзаханов, Сергей Игуменшев, Евгения Гольц и Сергей Слесаренко победили команду «Минские. Минск». Фото: СОЦСЕТИ

«Такие» из Томска стали победителями шоу «Импровизация. Команды» на ТНТ, обыграв в финале «Минские. Минск», сообщил аккаунт проекта в социальных сетях.

«Финальный баттл прошел. Команда «Такие. Томск» – чемпион третьего сезона «Импровизация. Команды». Да, это был финал с явным фаворитом. Да что там финал – весь сезон «Минские» показывали, как они хороши в комедийной импровизации, и были главными претендентами на победу! И, казалось, что у команды из Томска действительно нет шансов…Но этим и прекрасна импровизация. «Минские. Минск» 73:82 «Такие. Томск»», - говорится в сообщении.

В третьем по счету сезоне «Импровизация. Команды» участвовало 16 команд.

Юмористы из Минска уже побеждали в шоу, а томичи участвовали в первом и втором сезоне, дойдя в обоих до четвертьфинала.

В каждом баттле «Импровизации» участвуют две команды. Оценивают импровизацию два члена жюри, ведущий Антон Шастун.

«Дорогие наши любимые вы! Мы победили. В первую очередь, наверное, самих себя. И к этой победе приложил руку каждый из вас, кто написал нам добрые слова, поставил лайк, вступил в священную борьбу с хейтерами и переживал, сидя у телевизора», - написал в соцсетях один из томичей Сергей Игуменшев.