В Томске в 2022 году заработает новый детский сад на ул. Дизайнеров, 4/1

Здание площадью 2,7 тыс. кв. м в 2022 году примет 145 детей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске завершилось строительство нового детского сада на ул. Архитектора Василия Болдырева, 13 (улица Дизайнеров, 4/1). В рамках нацпроекта «Демография» на дошкольное учреждение направлено 263,9 млн рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Строители завершили возведение детского сада на 145 мест на улице Архитектора Василия Болдырева, 13 (улица Дизайнеров, 4/1) в районе Зеленые Горки», - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что на строительство объекта, который возвел СУ ТДСК, ушло 263,9 млн рублей, в том числе 118,3 млн из бюджета РФ.

В пресс-службе уточнили, что здание площадью 2,7 тыс. кв. м в 2022 году примет 145 детей. Также помимо этого, в Томске были сданы детские сады на 145 мест на ул. Высоцкого, 16 и на ул. Академика Сахарова, 46, а также сад на 220 мест на Иркутском тракте, 175/3.

Добавляется, что в январе 2022 года будут сданы еще четыре объекта: два на 145 мест и два на 220 мест.