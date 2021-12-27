Томичка, которая хотела приобрести выгодный абонемент в интернете, лишилась своих денег

Позвонив по номеру телефона стоматологической клиники, томичка поняла, что стала жертвой мошенников, которые «взломали» страницу клиники в социальной сети. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске местная жительница, которая хотела приобрести выгодный абонемент в интернете, лишилась своих денег. Женщину обманули мошенники, которые взломали страницу стоматологической клиники, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району обратилась местная жительница 1987 года рождения с заявлением о хищении денежных средств», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что женщина в одной из социальных сетей ей пришло сообщение от имени одной из стоматологических клиник с предложением приобрести абонемент, действующий два года, на выгодное оказание стоматологических услуг. Общая стоимость «выгодного предложения» составляла 15 000 рублей. Доверившись сообщению в социальной сети и обсудив условия сделки, девушка осуществила перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей на указанный ей номер банковской карты, однако, вопреки договоренности, ее попросили перевести оставшуюся сумму денежных средств.

Позже добавляется, что, позвонив по номеру телефона стоматологической клиники, томичка поняла, что стала жертвой мошенников, которые «взломали» страницу клиники в социальной сети.

На данный момент возбуждено уголовное дело.