В Томской области зарегистрирован +141 новый случай заражения

По данным оперштаба, 352 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 47 159 человек. Фото: Ксения Высотина

В четверг, 23 декабря 2021 года, в Томской области выявлен 141 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 61 112 подтвержденных случаев

По данным оперштаба, 352 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 47 159 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,86. В коечном фонде свободно 28,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 25 667 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 002 пациентов скончались, 41 645 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 10 318 650 человек, 301 271 скончались, 9 139 166 выздоровели.