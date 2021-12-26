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Недвижимость26 декабря 2021 2:27

Погода в Томске и области 26 декабря 2021 – похолодание придет вместе с северным ветром

Прогноз синоптиков на воскресенье
Валерия Золотухина
Валерия Золотухина
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Сейчас в Томске -9, тепло. Как сообщает Яндекс.Пробки, загруженность дорог областного центра составляет ноль баллов. Можно отправляться в путь и провести последнее в этом году воскресенье с пользой.

Сейчас в Томске -9, тепло. Как сообщает Яндекс.Пробки, загруженность дорог областного центра составляет ноль баллов. Можно отправляться в путь и провести последнее в этом году воскресенье с пользой.

Фото: Валерия Золотухина

В воскресенье, 26 декабря, в Томске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 2-7 м/с. Температура -9, -11 °С. На дорогах гололедица.

На территории региона также сохранится переменная облачность. Небольшой снег, изморозь. Ветер северный 2-7 м/с. Днем будет -15, -20, местами -21, -26 °С. На дорогах гололедица.