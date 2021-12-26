Погода в Томске и области 26 декабря 2021 – похолодание придет вместе с северным ветром

Сейчас в Томске -9, тепло. Как сообщает Яндекс.Пробки, загруженность дорог областного центра составляет ноль баллов. Можно отправляться в путь и провести последнее в этом году воскресенье с пользой.
Фото: Валерия Золотухина
В воскресенье, 26 декабря, в Томске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 2-7 м/с. Температура -9, -11 °С. На дорогах гололедица.
На территории региона также сохранится переменная облачность. Небольшой снег, изморозь. Ветер северный 2-7 м/с. Днем будет -15, -20, местами -21, -26 °С. На дорогах гололедица.