В Северске Томской области Дед Мороз из Великого Устюга зажег главную городскую ель

Дед Мороз и Снегурочка дали старт новогодним торжествам 24 декабря, а в Томске новогодняя ель на площади Новособорной зажглась двумя неделями ранее. Фото: стоп-кадр из видеофильма о северской городской елке - 2022 с канала YouTube.com

В ЗАТО Северск огни на главной городской елке торжественно зажглись в минувший четверг . Жители могли наблюдать церемонию онлайн в прямом эфире. Маленькие и взрослые зрители путешествовали по морозному городу, побывали в ледовом городке, или музее сказок любимого многими писателя Корнея Чуковского.

Театрализованное 20-минутное представление открыла красавица Снегурочка, которая отправилась на встречу с Дедом Морозом: он в это время как раз подлетал к Северску на чудо-самолете. В прошлом году его доставили в закрытый город сани с лошадьми в упряжке. А темой ледового городка тогда был космос – в честь 60-летия полета первого человека в космическое пространство.

По дороге к внучке сказочного дедушки присоединилась парочка симпатичных друзей-снеговиков. Снегурочка провела для них экскурсию по ледовому музею сказок и познакомила с персонажами, придуманными Чуковским. Для зрителей по ходу действия прошла мини-викторина, и, как пообещала Снегурочка, те, кто правильно ответят на ее вопросы, получат приз-сюрприз к празднику.

Пока герои видеофильма ходили от скульптуры к скульптуре, к ледовому городку подъехал лимузин и вышел Дед Мороз, по сценарию - прибывший из Великого Устюга. И зажглась всеми огнями елочка в золотых звездах. Роли в новогодней постановке исполнили артисты театров Северска.

Напомним, иллюминацию на главной ели Томска включили вечером 12 декабря. В рамках подготовки в Новому году на пл. Новособорной обустроили ледовые городки, участники фестиваля "Хрустальный Томск" украсили ее скульптурами.