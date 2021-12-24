Суд перенес заключительное слово мэра Ивана Кляйна на понедельник

В процессе возник перерыв на три дня. Фото: сайт РАПСИ

В пятницу, 24 декабря, в Советском районном суде ожидалась точка в судебном процессе по делу мэра Ивана Кляйна, арестованный градоначальник сегодня должен был выступить с заключительным словом. Однако не случилось, судья огласил, что переносит эту стадию на понедельник.

Напомним, что вчера слушали только адвокатов отстраненного градоначальника, которые изложили суду свои доводы в ответ на доводы обвинения. Защита настаивает на оправдательном приговоре. Ранее прокурор потребовал дать Ивану Кляйну 5 лет заключения. Об этом сайт КП в Томске уже писал.

Заметим, что мэра обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконной предпринимательской деятельности.

Таким образом, заключительное слово обвиняемого прозвучит в понедельник, затем суд уйдет на подготовку приговора.