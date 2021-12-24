Жильцы отремонтированного дома-памятника на проспекте Ленина вернутся в свои квартиры в следующем году

Полностью восстановленный исторический дом станет украшением Томска! Фото: сайт мэрии Томска

Заселение жильцов в квартиры восстановленного дома-памятника по пр. Ленина, 56 в Томске состоится в 2022 году после 3 лет ремонта, сообщает пресс-служба мэрии областного центра, ссылаясь на данные администрации Советского района.

По словам главы администрации Советского района Томска Оксаны Рубцовой, это единственный случай в областном центре, когда исторический двухэтажный жилой дом на кирпичном цоколе, построенный в 1900 году, полностью – от фундамента до кровли – восстановлен на бюджетные средства. Руководитель отмечает, что такой комплексный ремонт поможет зданию сохраниться на долгие годы. Ход ремонта контролировали специалисты в реставрации исторических объектов. Общая площадь дома составляет более 500 кв. м, сегодня в нем 11 квартир и два нежилых помещения.

Сообщается, что заселение в квартиры состоится в следующем году, после приемки работ комиссией, которая запланирована в январе.

Заметим, что при ремонте сохранены внутренние и внешние элементы здания, а также деревянная лестница на второй этаж. Полностью заменена кровля дома и пристройки, карнизная резьба, оконные блоки с наличниками, отремонтирована кирпичная часть цокольного этажа, обустроен эркер, окрашен фасад, проведены другие работы.

Кроме того, в здании обновлены все инженерные коммуникации.