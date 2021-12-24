В Томской области 45% банковских займов населения составляют ипотечные кредиты

В первой половине 2021 года кредитование активно росло за счет ипотечного сегмента, но уже в сентябре-октябре произошло торможение. Фото: Олег ЗОЛОТО

За январь-октябрь 2021 год банки Томской области выдали жителям около 117 млрд рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщила пресс-служба Отделения Томск Банка России.

В результате розничный кредитный портфель с начала текущего года к 1 ноября вырос со 139 до 165 млрд рублей, говорится в сообщении. При этом в структуре кредитного портфеля граждан 45% приходится на ипотечные жилищные кредиты, еще 55% – на другие виды потребительских кредитов.

– На фоне низких ставок и действия льготных программ по ипотеке в первой половине 2021 года розничное кредитование активно росло за счет ипотечного сегмента. Но уже в сентябре-октябре произошло заметное торможение динамики на фоне роста ключевой ставки Банка России и ужесточения регуляторных требований, – пояснила Татьяна Толкмит, заместитель управляющего Отделением Томск Банка России. – Регулятор стимулирует банки внимательнее следить за платежеспособностью своих заемщиков.

Добавляется, что на фоне роста кредитного портфеля населения доля задолженности, которая обслуживается несвоевременно, в Томской области снизилась с 3,9% до 3,6%.