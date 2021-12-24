Полиция в Томской области задержала мошенника, обокравшего двух стариков

Одному из обманутых стариков аферист подарил праздничную открытку. Фото: Иван ВИСЛОВ

Двое немолодых жителей Томской области пострадали от действий мошенника, предложивших старикам купить подарки к новому году; с предложением аферист пришел в дома к пенсионерам, рассказали в полиции региона.

«22 декабря 2021 года в дежурную часть ОМВД России по Колпашевскому району обратились местные жители 1934 и 1925 года рождения с заявлением о хищении денежных средств. Как рассказали потерпевшие, к ним домой пришел незнакомец и предложил приобрести подарки к наступающему празднику», - говорится в сообщении УМВД по Томской области

В полиции уточнили, что в качестве подарков молодой человек настойчиво предлагал купить мелкую бытовую технику, кухонные приборы, постельное белье, детские игрушки. Продавца приглашали зайти в дом, где он раскладывал товар. После того, как продавец уходил, пожилые люди обнаруживали пропажу денег.

Мужчину, подозреваемого в хищении, полиция задержала «по горячим следам». Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений житель Томска, 1994 года рождения.

Предварительно установлено, что подозреваемый, находясь в квартирах потерпевших, отвлекал их внимание и вытаскивал деньги из верхней одежды и сумок.

Сумма ущерба составила более 150 000 рублей.

В полиции особо подчеркнули, что все похищенные деньги изъяты и возвращены законным владельцам.

Мошеннику, в отношении которого возбуждено уголовное дело, грозит лишение свободы сроком на 5 лет.