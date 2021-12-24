В Томской области районные больницы получили пять мобильных ФАПов

За 2021 год по нацпроекту «Здравоохранение» в Томскую область поступили 10 мобильных медицинских комплексов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В районные больницы Томской области поступило пять мобильных ФАПов. Передвижные мобильные комплексы закуплены на 34 млн рублей, сообщает telegram-канал облздрава.

«Передвижные мобильные комплексы общей стоимостью 34 миллиона рублей закуплены за счет средств областного и федерального бюджетов по нацпроекту «Здравоохранение»», - говорится в сообщении.

В «Области здоровья» рассказали, что новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты поступили в Первомайскую, Лоскутовскую, Бакчарскую, Чаинскую и Молчановскую районные больницы.

Также отмечается, что новые ФАПы оснащены системами кондиционирования, отопления, обеззараживания воздуха и имеют автономное электроснабжение. Внутри расположены смотровой кабинет, зона для проведения медицинских манипуляций.

Как пояснил глава облздрава Сергей Дмитриев, передвижные комплексы — огромное преимущество для жителей отделенных сел, в том числе для маломобильных пациентов, которым теперь не нужно будет добираться до районной больницы.

Добавим, что за 2021 год по нацпроекту «Здравоохранение» в Томскую область поступили 10 мобильных медицинских комплексов.