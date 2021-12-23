В Томске мужчина получил реальный срок за то, что порезал ножом соседа на Новый год

Новогодняя ночь удалась - один попал в больницу, другой - в тюрьму! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд г. Томска признал 25-летнего томича виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью соседу в новогоднюю ночь и назначил подсудимому реальный срок в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

«Установлено, что в новогоднюю ночь 2021 года, мужчина шумно отмечал праздник со своей семьей, что не понравилось соседу, проживающему этажом ниже. Когда сосед поднялся в квартиру к мужчине с просьбой не шуметь, последний напал на него. В ходе завязавшейся драки подсудимый нанес заранее взятым с собой ножом несколько ударов по телу потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью», – говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.

Государственный обвинитель подчеркнул, что данное преступление совершено подсудимым в период условного осуждения за аналогичное преступление.

Сообщается, что суд отменил условное осуждение и назначил виновному по совокупности приговоров наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.