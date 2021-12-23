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Недвижимость23 декабря 2021 12:02

Мэрия Томска через суд хочет добиться сноса самовольной надстройки на «Гринвиче»

Владельцы строят 7 этаж высотки в центре города
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Владельцы зданий в Томске, бывает, делают, что хотят. Фото: сайт agent-nedvigimosti.ru

Владельцы зданий в Томске, бывает, делают, что хотят. Фото: сайт agent-nedvigimosti.ru

Мэрия Томска подала в Советский районный суд исковое заявление о приведении здания бизнес-центра «Гринвич», расположенного в городе на проспекте Ленина, напротив Главпочтамта, в состояние, которое оно имело до начала самовольной реконструкции, сообщила пресс-служба администрации областного центра.

Специалисты информируют о том, что ранее сотрудники областного комитета по охране культурного наследия и департамента архитектуры и градостроительства мэрии Томска провели выездные проверки. Сообщается, что тогда был подтвержден факт самовольной реконструкции владельцами здания бизнес-центра.

Эксперты подтвердили, что идет строительство дополнительного седьмого этажа. Видно, что на здании выложены стены из газобетонных блоков, сооружена скатная крыша с деревянной стропильной системой.

Уточняется, что разрешения на реконструкцию здания администрацией Томска не выдавалось. Кроме того, при проведении работ нарушен ряд других правил и регламентов.

Сообщается, что власти областного центра направили в суд исковое заявление с требованием признать самовольно реконструированным нежилое здание по пр. Ленина, 60/1 и обязать собственников демонтировать надстроенный седьмой этаж здания.