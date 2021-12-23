Музей истории ТПУ проведет новогоднюю экскурсию для томичей

Для участия в мероприятии необходимо записаться по телефону 8 (3822) 70-56-71. Фото: пресс-служба ТПУ

В Томске политехнический университет проведет новогоднюю экскурсию для жителей города. Принять участие в мероприятии может любой желающий, сообщает пресс-служба вуза.

«Мероприятие пройдет 25 декабря с 12.00 до 17.00 в музее истории ТПУ главного корпуса вуза (пр. Ленина, 30)», - говорится в сообщении.

В университете рассказали, что для участия в мероприятии необходимо записаться по телефону 8 (3822) 70-56-71. Отмечается, что возможна как групповая, так и индивидуальная запись.

Организаторы пояснили, что специалисты исторического музея подготовили праздничную экскурсию по главному корпусу ТПУ. Они добавили, что гости смогут узнать, как раньше праздновали Новый год и Рождество. Также можно будет посмотреть, какие блюда были обязательными на праздничном столе и новогодние традиции студентов и сотрудников ТПУ.

Уточняется, что все мероприятие продлится 30 минут, в него включена экскурсия и фотосессия. Все желающие смогут сделать памятные фото в стенах вуза и в музее истории, где к празднику установили и нарядили ель.