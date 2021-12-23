Жителям Томской области поможет спланировать новогодние праздники гид-путеводитель

Для поиска праздничного концерта, спектакля или другого мероприятия достаточно кликнуть его название в верхней части путеводителя. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Томской области смогут спланировать новогодние праздники благодаря гиду-путеводителю. В календаре уже есть праздничные мероприятия в 13 муниципальных образованиях.

На данный момент праздничные мероприятия запланированы в Томске, Северске, в Бокчарском, Первомайском и Колпашевском районе.

Уточним, что для поиска праздничного концерта, спектакля или другого мероприятия достаточно кликнуть его название в верхней части путеводителя: платформа автоматически переведет пользователя в раздел с датами, адресами и краткими описаниями событий.

Добавим, что все праздничные фестивали пройдут с учетом введенных в регионе противоэпидемических мер.