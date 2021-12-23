Тримаран томского путешественника Евгения Ковалевского попал в сильный шторм в Атлантическом океане

Кругосветная экспедиция "По пути русских кругосветных мореплавателей" стартовала из Кронштадта 1 июля. Фото: СОЦСЕТИ

Кругосветная экспедиция, возглавляет которую томский путешественник Евгений Ковалевский, попала в сильный шторм в Атлантическом океане на пути в Бразилию; движение решено продолжать под аварийным парусом, сообщили в береговом центре кругосветки.

«Каркасно-надувной тримаран, на котором совершается кругосветная экспедиция сибиряков Евгения Ковалевского и Станислава Березкина, находится в опасном состоянии. Во время сильного шторма разрушилась передняя нога пирамиды, на которую крепятся мачта и передний стаксель. Полопались крепления на задней балке, которые держат центральный баллон тримарана», - говорится в сообщении.

К тримарану подошел корабль - «сухогруз» «Херст-Пойнт». Члены экипажа сухогруха, направляющегося в Великобританию, предложили эвакуировать членов экспедиции. Однако, по словам Евгения Ковалевского, путешественники, оценив количество провизии и общее состояние судна, приняли решение продолжать движение самостоятельно под аварийным парусом.

23 декабря экипаж уже выходил на связь с береговым центром. По словам путешественников, ситуация опасная, но не критичная.

«За сутки прошли 70 миль, средняя скорость три узла. Ситуация стабильна. Мачта держится. Состояние всех членов экипажа нормальное. Вчера вечером на судне возобновился привычный 4-х часовой график несения вахт», — сообщили мореплаватели.

Ветер и волны направляют тримаран к берегам Бразилии.

Атлантический этап кругосветки «По пути русских кругосветных мореплавателей» начался 11 декабря. Мореплаватели взяли курс с островов Кабо-Верде к берегам Бразилии. На данном этапе к сибирякам присоединился москвич Роман Гаражиев.