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Общество22 декабря 2021 9:56

Томская область в 2022 году будет жить и работать с профицитным бюджетом

Доходы региона составят более 90 миллиардов рублей, расходы 89 миллиардов
Елена Андреева
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За принятие регионального бюджета проголосовали 34 депутата, семь против, один воздержался.

За принятие регионального бюджета проголосовали 34 депутата, семь против, один воздержался.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Депутаты Законодательной Думы Томской области 22 декабря утвердили во втором, окончательном, чтении бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. В бюджете на следующий год доходы превышают расходы, сообщила пресс-служба Думы.

«Доходы области в следующем году составят 90,69 млрд рублей, в том числе собственные в размере 65, 917 млрд рублей; расходы - 89,931 млрд рублей. Профицит бюджета составит 758,9 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

В 2022 году Томская область направит на развитие образования 24 млрд рублей, на социальную поддержку граждан - 23,8 млрд рублей, на здравоохранение - 7,08 (из средств областного бюджета) млрд рублей.

Кстати, объем финансовой помощи Томской области из федерального центра составит 24,8 млрд рублей.

- Еще 10 лет назад мы работали над бюджетом в 27 миллиардов рублей, а сегодня он составляет 90 миллиардов, – прокомментировал принятие финансового документа губернатор Сергей Жвачкин.

Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская отметила, что утвержденный бюджет позволит в 2022 году провести инвентаризацию всех школ региона, чтобы понять потребности в текущем ремонте и обновлении оборудования,