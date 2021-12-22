Житель Томской области потерял 125 тысяч рублей при покупке ленточной пилорамы

Ленточная пилорама, ставшая предметом мошенничества, небольшой станок, способный распиливать бревна диаметром до 70 см. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Томской области перевел мошенникам 125 тысяч рублей в надежде приобрести ленточную пилораму; несмотря на фото отправления посылки, свой заказ мужчина не получил, сообщили в полиции региона.

«В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление от жителя города Кедровый, 1980 года рождения, о хищении денежных средств. По предварительным данным, на одном из сайтов бесплатных объявлений потерпевший нашел объявление о продаже ленточной пилорамы и связался с продавцом», - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Продавец, заявивший, что живет в соседнем регионе, пообещал сделать фото и видео в момент того, как транспортная компания примет посылку с заказом и присвоит ей трек-номер для отслеживания.

Житель Кедрового получил обещанные фото и видео и только после этого перевел 125 тысяч рублей на банковскую карту продавцу.

Тем не менее, свой заказ мужчина не получил, продавец перестал выходить на связь, а когда потерпевший обратился в транспортную компанию, ему пояснили, что трек-номер был присвоен заявке, а сама посылка в обработку даже не поступала.

Возбуждено уголовное дело.