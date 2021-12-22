Утверждены списки маленьких томичей, которые пойдут в новые детские сады областного центра

Более 700 маленьких томичей ждут в новых детских садах города. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Составлены и утверждены списки детей, которые отправятся в новые детские сады Томска, сообщил телеграм-канал мэрии города.

«Администрация Томска согласовала списки детей, которые пойдут в новые детские сады Томска. Списки составлены для комплектования шести строящихся корпусов детских садов по ул. В.Болдырева, 13, ул. Ак. Сахарова, 46, ул. Ивановского, 18, ул. И.Черных, 73 и ул. Д.Бедного, 4а. и доукомплектования на текущий учебный год прочих дошкольных учреждений Томска», - говорится в сообщении.

После того, как новые корпуса будут достроены и получат лицензии, в детсады отправится 741 ребенок в возрасте от 1,5 до 7 лет, подсчитали в мэрии.

Родителей детей обещают уведомить по телефону о дате, времени и месте получения направлений.

Напомним, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию трех детских садов на Иркутском тракте, ул. Сахарова и ул. Высоцкого; еще один корпус на ул. Болдырева будет введен в эксплуатацию до конца декабря 2021 года.

Остальные четыре детских сада находятся в высокой степени строительной готовности, ввод в эксплуатацию ожидается в первые месяцы 2022 года.