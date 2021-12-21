В Томской области за 2021 год в два раза увеличилось количество жалоб на приобретение товара через интернет

Пользователи интернета часто заходят на непроверенные сайты, где товары предлагают приобрести по удивительно низким ценам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области в 2021 году в два раза увеличилось количество жалоб среди жителей региона на приобретение товара через интернет. Фиксируется рост обращений, связанных с нарушением прав потребителей, об этом сообщила журналистам начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Томской области Ульяна Чернобровкина.

- За последние два года количество обращений возросло. Обращений более двух тысяч по итогам 2021 года. Но в них мы не включаем те обращения, которые поступают к нам на горячую линию, - рассказала начальник отдела защиты прав потребителей.

Ульяна Чернобровкина также пояснила, что за 2021 год в регионе выросло количество услуг и товаров через интернет. И из-за этого подросло число жалоб на нарушения прав потребителей.

Спикер отметила несколько распространенных проблем, во-первых, пользователи интернета часто заходят на непроверенные сайты, где товары предлагают приобрести по удивительно низким ценам. Также большую роль играют распродажи, которые подталкивают граждан на необдуманные покупки.

Но все же, Чернобровкина добавила, что в 2021 году значительно уменьшилось количество жалоб на нарушения прав потребителей в сфере туризма. По ее словам, летом 2020 года было много обращений в сфере туризма и авиаперевозок. Сейчас эта ситуация нормализовалась, граждане более осознанно подходят и к покупке билетов.