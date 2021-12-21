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Общество21 декабря 2021 6:58

В Томске пожарные спасли кота из горящего гаража

Питомца привели в чувство с помощью дыхательного аппарата
Ксения Высотина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В задымленном гараже был найден кот, который надышался угарным газом.

В задымленном гараже был найден кот, который надышался угарным газом.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

В Томске сотрудники МЧС спасли кота из горящего гаража. Домашнего питомца привели в чувство с помощью дыхательного аппарата, сообщает пресс-служба ведомства.

«В задымленном гараже был найден кот, который надышался угарным газом. Пожарные 2-й пожарно-спасательной части с помощью дыхательного аппарата привели его в чувство и передали хозяину», - говорится в сообщении.

В управлении рассказали, что 20 декабря, в Томске на улице Континентальной произошел небольшой пожар в кирпичном гараже. В результате возгорания обгорела обшивка стен около печи на площади 2 квадратных метра.