В Томске пожарные спасли кота из горящего гаража

В задымленном гараже был найден кот, который надышался угарным газом. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

В Томске сотрудники МЧС спасли кота из горящего гаража. Домашнего питомца привели в чувство с помощью дыхательного аппарата, сообщает пресс-служба ведомства.

«В задымленном гараже был найден кот, который надышался угарным газом. Пожарные 2-й пожарно-спасательной части с помощью дыхательного аппарата привели его в чувство и передали хозяину», - говорится в сообщении.

В управлении рассказали, что 20 декабря, в Томске на улице Континентальной произошел небольшой пожар в кирпичном гараже. В результате возгорания обгорела обшивка стен около печи на площади 2 квадратных метра.