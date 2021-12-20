Более 13 тысяч томичей попросили президента России вернуть законно избранного мэра города Ивана Кляйна

«Нельзя исключать заказной характер дела против Ивана Кляйна», - говорится в обращении томичей на имя президента. Фото: Ксения Высотина

Открытое письмо томичей с 13-ю тысячами подписей на имя президента России Владимира Путина в поддержку отстраненного мэра Ивана Кляйна 20 декабря было отправлено в Москву.

По данным инициативной группы, собиравшей подписи в защиту градоначальника, письмо в Кремль направлено в электронной форме.

В Томске нескольких дней работали пункты сбора подписей под обращением к главе государства. В общей сложности более 13 тысяч человек поставили подписи в защиту отстраненного градоначальника.

Как говорится в тексте письма, «абсурдность ситуации заключается в том, что судят Ивана Григорьевича за его твердое и последовательное отстаивание интересов города и горожан».

- Мы доверяем Ивану Григорьевичу Кляйну. За более чем 40-летний период своей трудовой деятельности он внес огромный вклад в развитие города, региона, страны. Уверены, он может сделать для Томска и Томск области еще больше, - говорится также в тексте обращения томичей к президенту.

Иван Кляйн был арестован 13 ноября 2020 года.

Ему предъявлено обвинение в двух эпизодах превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

По решению суда, Иван Кляйн находится под домашним арестом, от исполнения обязанностей градоначальника он отстранен.