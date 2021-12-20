В Томске объявлены победители конкурса «Экологическая семья»

Победители конкурса сортировали мусор, сажали деревья, делали кормушки для птиц. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области объявлены победители конкурса «Экологическая семья»; жюри присвоило этот статус сразу 3 семьям из Томска, Асино и Северска, сообщили в областном комитете охраны окружающей среды и природопользования.

«С февраля по ноябрь 2021 года 15 семей с детьми из разных районов Томской области участвовали в экологических мероприятиях от организаторов конкурса – ОГБУ «Облкомприрода». Для активистов прошли акции по очистке лесов и прибрежных зон, изготовлению скворечников и кормушек для птиц, сортировке домашнего мусора и посадке деревьев. В финале конкурса они представили творческие отчеты и видеовизитки, в которых рассказали о собственном добровольческом опыте по охране окружающей среды», - говорится в сообщении ведомства.

- Экологический стиль жизни прочно закрепился во многих томских семьях, более того – он становится образом мышления взрослых и детей, – прокомментировала итоги конкурса директор ОГБУ «Облкомприрода» Юлия Лунева.

Между тем, существенная часть россиян считает, что за последние два-три года экологическая ситуация в стране ухудшилась. Это данные исследования ВЦИОМ. О том, что экологическая ситуация в России плохая, говорят 30% россиян. В своем регионе 36% опрошенных оценивают ситуацию с экологией хорошо, а 31% – плохо. Хуже всего обстановку оценивают жители городов-миллионников.

Почти половина – 48% опрошенных – считают, что охрана окружающей среды является одной из главных задач государства.