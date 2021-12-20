Более 750 квадратных метров, прилегающих к Томи возле деревни Эушта, захламлены мусором

Прилегающая к реке территория на площади 772 квадратных метров захламлена бытовым мусором, полиэтиленом, пластиком, мусором от сноса и разборки зданий, боем бетонных изделий и другими отходами, общий объем которых превысил тысячу кубических метров. Фото: архив КП

В Томской области в деревне Эушта более 750 квадратных метров, прилегающих к Томи, захламлены бытовым мусором. Суд обязал городскую администрацию ликвидировать свалку, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Томская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе надзорных мероприятий выявила несанкционированное место размещение отходов в водоохранной зоне реки Томь вдоль улицы Береговая в деревне Эушта, расположенной в Кировском районе города Томска», - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах рассказали, что после проверки специалистов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области выяснилось, что прилегающая к реке территория на площади 772 квадратных метров захламлена бытовым мусором, полиэтиленом, пластиком, мусором от сноса и разборки зданий, боем бетонных изделий и другими отходами, общий объем которых превысил тысячу кубических метров.

Отмечается, что для решения такой проблемы природоохранным прокурором вносилось представление в администрацию города, но конкретных мер для устранения нарушений не принято. Исходя из этого в суд было направлено исковое заявление о возложении на городскую администрацию обязанности по ликвидации свалки.