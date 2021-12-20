С помощью интерактивной карты жители Томской области смогут следить за ремонтом дорог

Желтым цветом отмечены участки, на которых работы ведутся, зеленым — где они завершены (контракт выполнен, в том числе оплачен), голубым — где ожидается их начало. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Томской области смогут следить з ремонтом дорог благодаря интерактивной карте. На ней будут указаны участки дорог, где работы проводятся или уже завершились в текущем году, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Жители Томской области могут получить информацию об объектах, включенных в программу дорожных ремонтно-строительных работ, с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте национального проекта «Безопасные качественные дороги»», - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что карта показывает в режиме онлайн, на каких дорогах проводятся работы или уже завершились. Отмечается, что желтый цвет будет указывать на ведущиеся работы, зеленый — где они завершены, а голубой — где ожидается их начало.

Помимо этого, на сайте можно будет получить данные об общей протяженности региональных трасс и городских улиц. Также там можно ознакомиться с объектами за весь период реализации дорожного проекта и посмотреть фотографии до и после ремонта.