Доверчивая томичка лишилась 120 тыс. рублей по звонку лжесотрудника банка

Более 120 тысяч рублей лишилась жительница Томска, поверив, что, следуя "рекомендациям" злоумышленников, избежит утечки средств со своего банковского счета. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница областного центра обратилась в отдел полиции с заявлением о том, что неизвестные списали с ее карты более 120 тыс. рублей, введя пострадавшую в заблуждение недостоверной информацией о том, что, называя данные своей банковской карты, она сможет предотвратить хищение. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

- В дежурную часть полиции по Октябрьскому району Томска поступило сообщение от томички 1967 года рождения о хищении денежных средств. По предварительным данным, на ее сотовый телефон поступил звонок, неизвестный представился сотрудником одного из банков и пояснил, что в данный момент на имя потерпевшей злоумышленники оформляют кредит. Следуя «инструкциям» звонящего, женщина назвала данные банковской карты и коды из смс-сообщений. В результате с ее счета было списано более 120 000 рублей, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции уточнили: по факту обращения было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».

Областное УМВД рекомендует жителям Томской области не совершать финансовых операций по телефону, кем бы ни представлялись невидимые собеседники. Для уточнения информации можно обратиться в ближайшее отделение банка или позвонить в службу поддержки клиентов по указанному на обороте карты телефону.