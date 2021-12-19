Житель Томской области, который украл из сейфа своего приятеля ружье и патроны, получил 3,5 года тюрьмы

За взлом сейфа с оружием и кражу одноствольного ружья с боеприпасами жителю Томской области присудили 3,5 года колонии строгого режима. Фото: архив "КП"

По сообщению прокуратуры Томской области, житель Зырянского района, будучи в доме своего знакомого, взломал сейф и украл ружье-одностволку с боеприпасами. Похититель получил 3,5 года тюремного заключения за свое деяние.

«Установлено, что в августе 2020 года мужчина, находясь в доме своего знакомого, взломал металлический сейф и похитил из него одноствольное охотничье ружье и боеприпасы к нему, - сказано в сообщении. - Учитывая факт уже имевшейся непогашенной судимости, отрицательную характеристику личности подсудимого, Зырянский районный суд Томской области признал 40-летнего местного жителя виновным по ч.1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия, боеприпасов)».

Добавляется, что виновный был приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.