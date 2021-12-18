В Томске при пожаре в деревянном доме на ул. Яковлева погибла 26-летняя женщина

В деревянном трехквартирном доме спасатели при тушении пожара обнаружили тело молодой женщины.

В деревянном трехквартирнике на ул. Яковлева в Томске в пожаре погибла молодая женщина. Трагедия случилась ранним утром субботы, 18 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

- Пожар произошел в трехквартирном доме (две квартиры были нежилыми) на ул. Яковлева, 36. Сообщение к дежурному поступило 18 декабря в 6 часов утра. На момент прибытия первого подразделения из-под крыши дома шел густой дым. В результате пожара в одной из квартир обгорели стены, частично сгорела обрешетка крыши и обгорели стены снаружи. Пожарными в комнате на диване было обнаружено тело женщины 1994 года рождения, - уточнили в ведомстве.

В управлении добавили, что возгорание было ликвидировано в 6.26. Площадь пожара составила 90 кв. метров. В пожаротушении задействовали 6 единиц техники и 30 человек.