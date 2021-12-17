В Томске жители, имеющие QR-коды, смогут получить скидки в магазинах

Скидки в магазинах ждут вакцинированных томичей... Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Томской области договорились с несколькими торговыми сетями о скидках для томичей, которые поставили прививку от COVID-19 в декабре, сообщила РИА Томск заместитель губернатора по соцполитике Алена Левко. Сделано это для того, чтобы стимулировать вакцинацию.

Как уточнили в областном департаменте потребительского рынка, сейчас разрабатывают программу поощрения вакцинированных «Изумрудный город» и «ЦУМ». «Ковровый стиль», «Ронокс» и «Милослава». Они готовы предоставлять скидки томичам, имеющим QR-коды.

По словам Алена Левко, в декабре темпы вакцинации в Томской области увеличились еще в 1,5 раза.