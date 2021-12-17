В Томске некоторые торговые точки продают подозрительные баночки с красной икрой

Не стоит ставить на новогодний стол подозрительные "деликатесы"...
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Томске проверяющие обнаружили на прилавках уличных торговых точек и некоторых магазинов большое количество подозрительных банок с красной икрой, сообщил телеканал «Вести Омск» со ссылкой на томских телевизионщиков.
Сообщается о том, что консервированный продукт сомнительного качества выявили в разных концах города проверяющие, среди которых были специалисты регионального управления Россельхознадзора. Затем товар проверили специалисты в лаборатории.
Заметим, что цена на баночки в несколько раз дешевле качественной икры. Утверждается, что продукт поступил из соседнего Новосибирска.
Специалисты рекомендуют быть острожными при покупке деликатесов к новогоднему столу. Чтобы потом не пожалеть.