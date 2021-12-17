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Экономика17 декабря 2021 9:39

В Томске некоторые торговые точки продают подозрительные баночки с красной икрой

Специалисты рекомендую быть острожными при покупке деликатеса
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Не стоит ставить на новогодний стол подозрительные "деликатесы"...

Не стоит ставить на новогодний стол подозрительные "деликатесы"...

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске проверяющие обнаружили на прилавках уличных торговых точек и некоторых магазинов большое количество подозрительных банок с красной икрой, сообщил телеканал «Вести Омск» со ссылкой на томских телевизионщиков.

Сообщается о том, что консервированный продукт сомнительного качества выявили в разных концах города проверяющие, среди которых были специалисты регионального управления Россельхознадзора. Затем товар проверили специалисты в лаборатории.

Заметим, что цена на баночки в несколько раз дешевле качественной икры. Утверждается, что продукт поступил из соседнего Новосибирска.

Специалисты рекомендуют быть острожными при покупке деликатесов к новогоднему столу. Чтобы потом не пожалеть.