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Происшествия17 декабря 2021 7:29

На севере Томской области районный суд наказал мужчину за кражу печной плиты из бара

Похищенное неоднократно судимый гражданин продал, а деньги пропил
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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В сельских районах воруют все, что плохо лежит...

В сельских районах воруют все, что плохо лежит...

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На севере Томской области Тегульдетский районный суд признал ранее неоднократно судимого 46-летнего местного жителя виновным в совершении кражи из местного бара, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Правоохранительное ведомство приводит подробности уголовного дела. «Судом установлено, что в конце июня 2021 года мужчина с целью хищения незаконно проник в помещение бара через заднюю дверь, откуда похитил плиту для печи. Денежные средства, полученные от продажи похищенного, он потратил на приобретение спиртных напитков», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Специалисты информируют о том, районный суд приговорил виновного к 1 году 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.