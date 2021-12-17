На севере Томской области росгвардейцы задержали местного жителя, подозреваемого в краже денег

В Томской области росгвардейцы регулярно задерживают подозреваемых во время патрулирования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На севере Томской области, в городе Колпашево сотрудники Отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, которого подозревают в совершении кражи денежных средств из кармана куртки, висевшей на вешалке, об этом сообщила пресс-служба регионального управления федеральной службы 17 декабря.

Сайт силового ведомства приводит подробности задержания. «Находясь на маршруте патрулирования на улице Лазо города Колпашево, сотрудники Росгвардии заметили гражданина, внешне схожего по приметам, указанным в ориентировке от ОМВД России по Колпашевскому району», – говорится в сообщении пресс-службы.

Специалисты информируют о том, что силовики задержали и передали сотрудникам полиции подозреваемого тридцатилетнего мужчину.