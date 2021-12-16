Глава Молчановского района Томской области Юрий Сальков сохранил свой пост

Юрий Сальков руководит Молчановским районом с 2016 года. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Действующий глава Молчановского района Томской области Юрий Сальков переизбран на второй срок; за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов районной Думы, сообщила обладминистрация.

«15 из 17 присутствующих депутатов сегодня поддержали кандидатуру Юрия Салькова, переизбрав его главой Молчановского района на второй срок», — говорится в сообщении.

Юрий Сальков конкурировал на выборах с главой Тунгусовского сельского поселения Владимиром Короткевичем. Оба дошли до финального этапа отбора, зарегистрированы в качестве кандидатов и были рекомендованы конкурсной комиссией для голосования депутатским корпусом.

Главу региона с переизбранием уже поздравил губернатор Томской области.

- Уверен, молодому руководителю хватит энергии и напористости, чтобы территория развивалась и дальше, - заявил Сергей Жвачкин.

Юрий Юрьевич Сальков родился в 1983 году в Узбекистане. В 2005-м получил диплом ТГУ «государственное и муниципальное управление», в 2021-м защитил степень магистра в Томском государственном педагогическом университете.

Трудовой путь начал в 2003 году в отделе ЖКХ и материальных ресурсов Молчановского района. В 2016 году принял участие в выборах в Молчановском районе, на которых одержал победу и был избран главой муниципалитета.