Котлованы под здания будущего хранилища радиоактивных отходов начали строить в Северске

Радиоактивные отходы должны быть изолированы и сохранены особым способом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Северске началось строительство хранилища твердых радиоактивных отходов. Представитель филиала «Северский» Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами Евгений Дудин на пресс-конференции в агентстве РИА-Томск уточнил, что подрядчики приступили к строительству пункта финальной изоляции РАО в Северске; отставания по срокам нет.

По его словам, в настоящий момент идут работы по устройству котлованов под будущие здания и сооружения, прокладываются коммуникации. В апреле 2022 года начнется сооружение систем физической защиты: ограждений, противопожарной системы, сигнализации и так далее.

Национальный оператор в 2021 году планировал начать строительство в Северске пункта финальной изоляции отходов 3 и 4 класса опасности. Ввод хранилища в эксплуатацию, после корректировки сроков, намечен на 2025 год.

Как сказано на официальном сайте оператора, «Радиоактивными отходами (РАО) называют любые субстанции, чье применение не предусмотрено и чей уровень радиоактивности не допускает свободное обращение с ними в соответствии с действующим законодательством. Соответственно, они должны быть изолированы и сохранены особым способом».