В Томской области более 80 патрульных автомобилей получили сотрудники ГИБДД

Оснащенность патрульными автомобилями ДПС ГИБДД Томской области составляет 100 %. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области сотрудники ГИБДД получили 83 патрульных автомобиля. Обновление автопарка произошло благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» Томская область получила на обновление автопарка регионального управления ГИБДД еще 83 патрульных автомобиля», - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что автомобили, которые получили сотрудники дорожного патруля, марки «Hyundai Solaris». Новые транспорты уже появились в Томске и Томском районе, в Северске, Асино, Стрежевой, Колпашево, Зырянский район, Тегульдетский, Каргасокский, Кривошеинский, Парабельский и др.

Отмечается, то новые автомобили оснащены громкоговорящими установками, радиостанциями и видеорегистраторами. Помимо этого, в управление ГИБДД России по Томской области поступили 30 медицинских укладок для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

В пресс-службе обладминистрации добавили, что оснащенность патрульными автомобилями ДПС ГИБДД Томской области составляет 100 %.