В Томской области за две недели декабря лесная охрана пресекла 7 незаконных рубок

Незаконная заготовка древесины в лесах - самое обычное дело в Томской области... Фото: Иван ПРОХОРОВ

С начала декабря на территории Томской области инспекторы лесной охраны выявили 12 фактов незаконной деятельности, связанной с рубкой деревьев, сообщает сайт департамента лесного хозяйства региона. В 7 случаях «черные лесорубы» были задержаны с поличным.

Специалисты отмечают, что незаконная рубка деревьев в ходе профилактических рейдов была выявлена на территории Бакчарского, Каргасокского, Кожевниковского, Колпашевского и Шегарского лесничеств. Материалы по выявленным фактам незаконной заготовки древесины переданы в полицию.

Заметим, что с начала текущего года в лесах Томской области государственными лесными инспекторами было пресечено 143 факта незаконной заготовки древесины с выявленными лицами.

Напомним, что в рамках акции «Ель» в предновогоднее время инспекторы проводят рейды совместно с правоохранителями и общественниками в хвойных молодняках во всех районах области.