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Общество15 декабря 2021 11:20

За один день в СИЗО-1 в Томске заключено 7 супружеских союзов

А за год здесь зарегистрировано 17 браков
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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В учреждениях УФСИН всегда хватает желающих вступить в брак. Фото: сайт УФСИН России по Томской области

В учреждениях УФСИН всегда хватает желающих вступить в брак. Фото: сайт УФСИН России по Томской области

15 декабря в СИЗО-1 УФСИН России по Томской области состоялась торжественная церемония и состоялось 7 бракосочетаний, сообщила пресс-служба регионального управления федеральной службы.

По словам заместителя начальника СИЗО-1 Алексея Колобова, вступление в брак положительно влияет на поведение подследственных. Ведь для них появляется надежда на светлое будущее, возникает стремление вернуться к нормальной жизни и создать семейный очаг.

Специалисты информируют о том, что 6 невест и один жених приехали в учреждение на улице Пушкина, 48 в Томске на собственные свадьбы. В актовом зале СИЗО представитель городского Дворца бракосочетаний поздравила молодоженов с важным событием, предложила обменяться кольцами и выдала свидетельства о браке.

Сообщается, что и представители администрации Следственного изолятора пожелали счастья молодым.

Заметим, что всего в течение года в Следственном изоляторе №1 зарегистрировано 17 браков.