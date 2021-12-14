В северном городе Томской области начинается суд над растлителем несовершеннолетней

Педофилов переделать невозможно. Можно только изолировать от малолеток... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи СУ СК РФ по Томской области завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Стрежевой, что расположен на севере региона. Мужчина обвиняется в совершении развратных действий без применения насилия в отношении местной девочки. Об этом сообщила 14 декабря пресс-служба правоохранительного ведомства. Специалисты уточняют, что житель северного города уже имел судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

«По версии следствия, обвиняемый, находясь под административным надзором после отбытия наказания за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, в августе 2021 года, являясь зарегистрированным пользователем одной из социальных сетей в информационно-коммуникационной сети «Интернет», вступил в переписку сексуального характера с малолетней жительницей города Стрежевой, заведомо зная о ее несовершеннолетнем возрасте. Обвиняемый направлял ребенку текстовые сообщения непристойного содержания и делал непристойные предложения, а также предлагал прислать ему личные фото интимного характера», – говорится в сообщении пресс-службы СУ Следкома РФ.

Специалисты информируют о том, что за совершение указанных деяний законом предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Сообщается о том, что обвиняемый содержится под стражей.

Отмечается, что материалы дела направлены в Стрежевской городской суд для рассмотрения по существу.