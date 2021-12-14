Известная актриса Виктория Тарасова побывала в Томской воспитательной колонии №2

Актриса проводит уже не первую встречу в Томской воспитательной колонии. Фото: сайт УФСИН России по Томской области

Известная московская актриса Виктория Тарасова побывала в Томской воспитательной колонии № 2 и встретилась с воспитанницами, коллективом учреждения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Томской области.

Сайт регионального управления федеральной службы рассказал подробности творческой встречи и общения с девушками 14 – 18 лет, отбывающими здесь наказание. Виктория Тарасова – знаменитая российская актриса театра и кино, многим известная как майор Зимина из телесериала «Глухарь». Ее пригласили в Томск заместитель начальника управления Сергей Цисарь и начальник учреждения Сергей Носовец.

Специалисты информируют о том, что театральная студия колонии показала почетной гостье дефиле – коллекцию русских костюмов, сшитых в местных мастерских, и мюзикл, поставленный по мотивам фильма «Мери Поппинс, до свидания!».

Актриса откровенно рассказала о своей жизни. Преподаватели, сотрудники колонии и осужденные подростки задавали ей вопросы.

Заметим, что актриса уже второй раз приезжает в ТВК-2, бывала на гастролях в Томске.

На прощанье юные мастерицы вручили гостье подарок, сделанный своими руками.