Домофоны в мкр. Южные Ворота будут напоминать томичам о мошенниках

Такая система оповещений запланирована мкр. Зеленые Горки и Радонежском. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в мкр. Южные Ворота в домофонах запущена система оповещения местных жителей о телефонных мошенниках. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В Томске полицейские совместно с интернет-провайдером запустили через домофоны систему оповещения местных жителей о телефонных мошенниках», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что домофоны в этих домах имеют систему вызова экстренных служб. Помимо этого, в них присутствует опция голосовой встречи жильцов при открытии двери. В понедельник, 13 декабря, в домах в Южных Воротах домофоны начали оповещать еще и об опасности - телефонные мошенничества.

Как отметил начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД Андрей Андреев, такие «умные» домофоны – это еще один способ проинформировать граждан о противоправных действиях в отношении них. Также он добавил, что в дальнейшем планируется через домофоны информировать жителей и о других потенциальных угрозах.

В пресс-службе уточнили, что такая система оповещений запланирована мкр. Зеленые Горки и Радонежском.