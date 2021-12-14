Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 декабря 2021 5:30

Более 750 млн рублей выплат получили томские автовладельцы по полисам ОСАГО

Средняя сумма на одного томича составила 59 тысяч рублей
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Средняя сумма страхового возмещения составила 59 тыс. рублей — на 3% больше, чем за такой же период прошлого года.

Средняя сумма страхового возмещения составила 59 тыс. рублей — на 3% больше, чем за такой же период прошлого года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области автовладельцы за 2021 год получили выплаты по полисам ОСАГО более 750 млн рублей. Средняя сумма на одного томича составила 59 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Отделения Томск Банка России.

- За три квартала страховые компании региона урегулировали более 13 тыс. страховых случаев. Из них три тысячи водители оформили без вызова ГИБДД — по европротоколу, — рассказала заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Татьяна Толкмит.

В пресс-службе также рассказали, что средняя сумма на одного владельца составила почти 60 тысяч рублей, что на 3% больше, чем за такой же период 2020 года.

Отмечается, что причина в увеличении числа страховых случаев относительно низкой базы прошлого года, когда из-за ограничительных мер люди реже пользовались автотранспортом.

В Банке добавили, что за 9 месяцев 2021 года в области автовладельцы заключили более 200 тысяч договоров.