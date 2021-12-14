Более 750 млн рублей выплат получили томские автовладельцы по полисам ОСАГО

Средняя сумма страхового возмещения составила 59 тыс. рублей — на 3% больше, чем за такой же период прошлого года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области автовладельцы за 2021 год получили выплаты по полисам ОСАГО более 750 млн рублей. Средняя сумма на одного томича составила 59 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Отделения Томск Банка России.

- За три квартала страховые компании региона урегулировали более 13 тыс. страховых случаев. Из них три тысячи водители оформили без вызова ГИБДД — по европротоколу, — рассказала заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Татьяна Толкмит.

В пресс-службе также рассказали, что средняя сумма на одного владельца составила почти 60 тысяч рублей, что на 3% больше, чем за такой же период 2020 года.

Отмечается, что причина в увеличении числа страховых случаев относительно низкой базы прошлого года, когда из-за ограничительных мер люди реже пользовались автотранспортом.

В Банке добавили, что за 9 месяцев 2021 года в области автовладельцы заключили более 200 тысяч договоров.