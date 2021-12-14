Житель Кожевниковского района получил ожоги лица и тела при пожаре в доме

С огнем в жилом доме боролись 10 человек. Чтобы ликвидировать возгорание понадобилось несколько часов. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

В селе Киреевск Кожевниковского района Томской области поздно вечером 13 декабря горел 2-этажный жилой дом; травмы получил хозяин дома, мужчина 1956 года рождения, сообщили в региональном управлении МЧС.

«13.12.21 в 23-03 на ул. Сибирская горел 2-этажный брусовой жилой дом с крышей мансардного типа и дощатой верандой. Хозяин, 1956 года рождения, получил ожоги рук, шеи и лица (доставлен в ОКБ)», - говорится в сообщении.

В результате пожара сгорел мансардный этаж дома, обгорели стены внутри, сгорела веранда. Площадь пожара составила 88 кв.м.

Причина пожара устанавливается.