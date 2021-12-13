Экспедиция РГО в составе томича, новосибирца и москвича плывет через Атлантический океан

Бросок через Атлантику будет для путешественников непростым... Фото: участников экспедиции, сайт ТО РГО

Рано утро 11 декабря экспедиция «По пути русских кругосветных мореплавателей» РГО вышла на просторы Атлантики из порта Минделу в республики Кабо-Верде, сообщила на сайте Томского областного отделения общественной организации Елизавета Шаимбаева.

Она напомнила о том, что в Минделу, это западнее Африки, путешественники находились с 21 октября. В последней точке маршрута, перед длительным переходом через Атлантику, члены экипажа решили произвести капитальную диагностику и модернизацию судна. По словам руководителя экспедиции Евгения Ковалевского, тримаран существенно укреплен и модернизирован. В частности, прошла замена множество соединительных узлов, специалисты упрочили рулевое устройство.

Наконец, в минувшую субботу судно взяло курс к далекой Бразилии. Трансатлантическое путешествие сибиряков Евгения Ковалевского и Станислава Березкина, а также москвича Романа Гаражиева займет от полутора до двух месяцев.

Заметим, что за передвижением тримарана можно следить на интерактивной карте.